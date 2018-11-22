Yemen\'de 8 Milyondan Fazla Çocuk Sudan Mahrum



Aden, 22 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaş nedeniyle 8,6 milyon çocuğun suya erişim imkanı bulunmadığını açıkladı.

UNICEF\'in Yemen ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemenli 8 milyondan fazla çocuğun temiz su ve temel hijyen hizmetlerinden mahrum olduğu belirtildi.

Açıklamada, her çocuğun suya ulaşım hakkı vurgulanarak, Yemenli çocukların yetersiz hijyen ve su eksikliği dolayısıyla kolera hastalığına yakalanmaktan korunması gerektiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 20 Kasım salı günü savaş nedeniyle Yemen\'deki çocukların yüzde 80\'inin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu. UNICEF daha önce Yemen\'de, korunulması mümkün olan hastalıklar nedeniyle her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti.

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen\'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Yemen\'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

(AA/ÖZ/HA)

