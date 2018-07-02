Yemen\'de 4 Yıl Aradan Sonra Verilen İlk İdam Hükmü İnfaz Edildi

Aden, 2 Temmuz 18 : Yemen\'de emniyet güçleri 4 yıldan bu yana ilk kez mahkeme tarafından hakkında idam hükmü verilen bir suçluyu infaz etti.

Aden emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen ramazan ayında aynı aileden 3 kişiyi öldüren Abdulkerim Mecur\'un, El-Mansura merkezi hapishanesinde idam edildi.

Hükümlü kişinin cenazesinin, ailesi ve yakınlarına teslim edilmek üzere Hur Mekser ilçesindeki Cumhuriyet Hastanesi\'ne nakledildiği aktarıldı.

Aden\'deki Yüksek Mahkeme 6 Haziran 2018\'de, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Necat Mukbil ile oğlu ve torununu kendi evlerinde ateş açarak öldürmekle suçlanan Mecur hakkında idam kararı almıştı.

Güvenlik durumu nedeniyle mahkemeler ve savcılığın görev icra edemediği Yemen\'de Husilerin başkent Sana\'da kontrolü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana ilk kez bir yargı hükmü uygulamaya konuluyor.

(AA/ÖZ/HÖ)