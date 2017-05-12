Yemen'de 27 Nisan'dan Bu Yana 51 Kişi Koleradan Öldü

Sana, 12 Mayıs 17 : Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 27 Nisan'dan bu yana Yemen'in farklı illerinde koleraya yakalanan 51 kişinin öldüğünü duyurdu.

WHO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana şüpheli vaka sayısının 2 bin 752 kişiye yükseldiği, 51 kişinin kolera ve şiddetli ishal nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, örgütün hastalığa yakalananlara gerekli ilaç ve tıbbi destek sağladığı, tedavi merkezlerinin genişletilmesi için de gerekli teçhizatı temin ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ishal tedavisi için 10 merkezin tesisine destek verildiği, yerel yönetimlerin de sıvı kaybı olan hastalara oral rehidrasyon yapacak merkezlerin tesisi için desteklendiği dile getirildi.

WHO'dan önceki gün yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ile diğer illerde kolera salgını nedeniyle 34 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

(AA/RU/GÜL)