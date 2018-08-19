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Yemen Cumhurbaşkanı İki Komutanı Yargıya Sevk Etti

YEMEN CUMHURBAŞKANI ABDURABBU MANSUR HADİ, YEMEN ORDUSUNDAN İKİ KOMUTANIN, ASKERİ KOLEJE DÜZENLENEN SALDIRIYLA İLGİLİ YARGILANMASINI İSTEDİ

Yemen Cumhurbaşkanı İki Komutanı Yargıya Sevk Etti

YEMEN CUMHURBAŞKANI ABDURABBU MANSUR HADİ, YEMEN ORDUSUNDAN İKİ KOMUTANIN, ASKERİ KOLEJE DÜZENLENEN SALDIRIYLA İLGİLİ YARGILANMASINI İSTEDİ

19 Ağustos 2018 Pazar 07:48
Yemen Cumhurbaşkanı İki Komutanı Yargıya Sevk Etti

YEMEN CUMHURBAŞKANI ABDURABBU MANSUR HADİ, YEMEN ORDUSUNDAN İKİ KOMUTANIN, ASKERİ KOLEJE DÜZENLENEN SALDIRIYLA İLGİLİ YARGILANMASINI İSTEDİ

Yemen, 19 Ağustos 18 (.): Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yemen ordusundan iki komutanın, askeri koleje düzenlenen saldırıdan dolayı yargılanmasını istedi.

Yemen resmi haber ajansı SABA\'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Hadi, tuğgeneral rütbesinde iki komutanı ve askeri kolejin mezuniyet törenine düzenlenen saldırıya karıştığı tespit edilenleri yargıya sevk etti.

Haberde, yargıya sevk edilen komutanlardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ve "Güvenlik Kuşağı" adıyla bilinen güçlerin komutanlarından Tuğgeneral Munir el-Meşali, diğerinin ise Yemen ordusunda halk direniş kuvvetleri yanında savaşan bir askeri güçten komutan Tuğgeneral Abdunnasır el-Bave olduğu belirtildi.

Yemen\'de ayrılık yanlısı silahlı bir grup, Aden\'in batısındaki El-Berika ilçesinde yer alan Harp Akademisi\'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında birliğin üzerine ateş açmıştı. Düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ölmüş, 2 asker yaralanmıştı.

Aden, 2018\'in başlarında, BAE tarafından desteklendiği belirtilen ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi\'ne bağlı birlikler ile ordu güçleri arasında çatışmalara sahne olmuştu. Söz konusu çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Yemen\'deki meşru hükümetin kentteki yönetim merkezi Meaşık Sarayı\'nın yakınlarına kadar ilerleyen ayrılıkçı grup yanlıları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin müdahalesiyle durdurulmuştu.
(AA/ŞEB)
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