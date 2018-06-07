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Yemen'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü!

Yemen'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militan öldü.

Yemen'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü!

Yemen'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militan öldü.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Yemen'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü!

Yemen'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militan öldü.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamaya göre, ordu güçleri Taiz'de bazı bölge ve askeri noktalarda kontrolü sağladı.

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Açıklamada, bölgede Husiler ile ordu güçleri arasında devam eden çatışmalarda 15 militanın öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen toprakları, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor

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Son Güncelleme: 07.06.2018 14:56
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