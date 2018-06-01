Yemen'in Sada İlinde Askerler İle Husiler Arasında Çıkan Çatışmada 30'dan Fazla Militan Öldürüldü

Yemen'in Sada ilinde askerler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 30'dan fazla militanın öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait "26 September Net" adlı internet sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, koalisyon güçleri destekli askeri birlikler, Sada'da Husiler ile girdiği çatışmaların ardından Ketaf ve El-Bak'a ilçelerindeki bazı mevzileri ele geçirdi.

Husilerin kalesi konumundaki kentte çıkan çatışmalarda 30'u aşkın militanın öldürüldüğü, silah ve mühimmatlarına el konulduğu belirtilirken, Yemen ordusundan da 3 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Husilerin kalesi olarak bilinen Sada, militanların hareket noktası olması açısından önem taşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana hükümete destek veriyor.