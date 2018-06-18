banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93551
ALTIN
194.441
DOLAR
4.7152
STERLİN
6.2383
EURO
5.4636
Anne ile oğlu ucuz atlattı
ANNE İLE OĞLU UCUZ ATLATTI
Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu
DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
Anne ile oğlu ucuz atlattı
Kapat

Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda biri komutan 11 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda biri komutan 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda biri komutan 11 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda biri komutan 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 06:22
Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda biri komutan 11 kişi hayatını kaybetti

banner277
Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda biri komutan 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu güçlerinden alınan bilgiye göre Hudeyde'nin güneyinde çıkan çatışmalarda Huseyin Elbuhami ile beraberindeki 10 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Yemen hükümeti, resmi haber ajansı SABA'dan yayınlanan açıklamasında Husilere Hudeyde kenti ve limanından çekilme çağrısını yineledi.

Açıklamada Husilere, Hudeyde sokaklarına ve hükümet binalarına mayın döşeme, sivillerin çıkışını önleyerek onları canlı kalkan olarak kullanma suçlaması yöneltildi.

Husilerden söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.

Hükümet güçlerinin dün Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı Husilerden aldığı duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

banner288
Son Güncelleme: 18.06.2018 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Yemen özel temsilcisi Husilerle yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamadığı bildirildi
BM Yemen özel temsilcisi Husilerle yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamadığı bildirildi
Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimlerini sağcı parti adayı kazandı
Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimlerini sağcı parti adayı kazandı
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu
Hindistan'da sel felaketi: 17 ölü
Hindistan'da sel felaketi: 17 ölü
6,1 büyüklüğünde deprem
6,1 büyüklüğünde deprem
Trump'ın, Güney Kore ile yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi
Trump'ın, Güney Kore ile yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi
İsim sorununa ilişkin anlaşma üsküp’te protesto edildi
İsim sorununa ilişkin anlaşma üsküp’te protesto edildi
Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi
Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi
Adriana Lima'dan Metin Hara'yla Birlikte Brezilya Formalı Paylaşım
Adriana Lima'dan Metin Hara'yla Birlikte Brezilya Formalı Paylaşım
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim