Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda biri komutan 11 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda biri komutan 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu güçlerinden alınan bilgiye göre Hudeyde'nin güneyinde çıkan çatışmalarda Huseyin Elbuhami ile beraberindeki 10 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Yemen hükümeti, resmi haber ajansı SABA'dan yayınlanan açıklamasında Husilere Hudeyde kenti ve limanından çekilme çağrısını yineledi.

Açıklamada Husilere, Hudeyde sokaklarına ve hükümet binalarına mayın döşeme, sivillerin çıkışını önleyerek onları canlı kalkan olarak kullanma suçlaması yöneltildi.

Husilerden söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.

Hükümet güçlerinin dün Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı Husilerden aldığı duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.