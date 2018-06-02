Yemen İle Bae Arasında “Güvenlik Yakınlaşması“

Yemen İçişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile "büyük bir güvenlik yakınlaşması ve başarısı" elde edildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan haberde, "İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin Abu Dabi ziyaretinde, iki ülke arasında büyük bir güvenlik yakınlaşması ve başarısı sağlanmıştır." denildi.

Meyseri'nin, BAE ziyaretinde, Yemen'de terörle mücadele birimleriyle iş birliği ve iki kardeş ülke arasında güvenlik koordinasyonuna destek yollarını görüştüğü ve "Abu Dabi yönetiminin, Yemen'de kurtarılan bölgelere verdiği destekten" övgüyle söz ettiği kaydedildi.

Haberde istenen hedefler gerçekleşinceye kadar Meyseri'nin BAE'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin süreceği ifade edildi.

Yemen İçişleri Bakanı Meyseri, BAE'li yetkililerle güvenlik konularını ele almak üzere çarşamba günü Abu Dabi'ye gitmişti.

İçişleri Bakanlığı geçen hafta, ülkedeki emniyet birimlerinin hükümet çatısı altında birleştirilme işleminin tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

Yemen'de özellikle güneyde, meşru yönetimin denetimi altındaki bölgelerde, hükümete bağlı askeri birimlerin yanı sıra BAE tarafından kurulmuş askeri birliklerin de yer aldığı, bu bölgelerin çoklu askeri yapılanma sorunuyla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Ülkenin güneyinde Husilerden kurtarılmış bölgelerdeki askeri dosyaları denetleyen BAE, Yemenli hükümet yetkilileri ve bazı aktivistler tarafından, Abu Dabi'ye bağlı askeri tugay birlikleri kurmakla suçlanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE'nin aktif şekilde yer aldığı koalisyon da Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.