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“Yemen Hükümeti Ve Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Savaş Suçu İşledi“

BM, SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONUN YEMEN'DE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR MAKUL GEREKÇELER OLDUĞUNU DUYURDU

“Yemen Hükümeti Ve Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Savaş Suçu İşledi“

BM, SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONUN YEMEN'DE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR MAKUL GEREKÇELER OLDUĞUNU DUYURDU

28 Ağustos 2018 Salı 10:33
“Yemen Hükümeti Ve Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Savaş Suçu İşledi“

BM, SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONUN YEMEN'DE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR MAKUL GEREKÇELER OLDUĞUNU DUYURDU

SUUDİ ARABİSTAN, BAE VE YEMEN HÜKÜMETİNDEN BAZI KİŞİLERİN ULUSLARARASI SUÇLARDAN YARGILANMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan uluslararası Yemen heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'in, geçen aralık ayında Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurduğu 3 kişilik heyetin raporu açıklandı.

"Tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyetin raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verildi.

Raporda, Yemen hükümeti ile koalisyondan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirleri (BAE) güçlerinin bazı mensuplarının uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğine vurgu yapılarak bu kişilerin "ayrım", "orantı" ve "önlem" ilkelerini ihlal etmek suretiyle Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu bildirildi.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarılan raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

 


Son Güncelleme: 28.08.2018 13:52
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