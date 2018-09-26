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Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı

Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:32
Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı

YEMEN DIŞİŞLERİ BAKANI HALİD EL-YEMANİ, BAĞIŞÇI ÜLKELERİ VE KURULUŞLARI ÜLKEDEKİ KÖTÜ BESLENME SORUNUNA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇABALARINI ARTTIRMAYA DAVET ETTİ

Yemen hükümeti, bağışçı ülkeler ve kuruluşlara ülkedeki kötü beslenme sorununa çözüm bulmak için çabalarını arttırma çağrısı yaptı.

Yemen resmi haber ajansına göre, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sonrası düzenlenen "Yemen'de yetersiz beslenmeye çözüm" başlığı ile düzenlenen etkinliğe katılan Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, bağışçı ülkeler ve kuruluşlardan ülkedeki kötü beslenme sorununa çözüm bulmak için çabalarını arttırmalarını istedi.

Yemen hükümetinin ülkenin her köşesindeki Yemen vatandaşlarından sorumlu olduğunu ifade eden Yemani, hükümet olarak ülkedeki tüm noktalara yardım ulaşmasını kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. 

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 09:43
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