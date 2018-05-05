Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mervan Abdullah Abdulvehhab Numan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimine,

Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mervan Abdullah Abdulvehhab Numan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimine,

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:19
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mervan Abdullah Abdulvehhab Numan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimine, "Bir karış toprağına el sürmeden önce Yemen'in siyasi tarihini gözden geçirmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Numan, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'in tarihi sınırları Kızıldeniz'den Umman sahiline kadar uzanır. BAE'deki kardeşler, Yemen'in siyasi tarihini gözden geçirin, çok şey öğreneceksiniz. Yemen'in bir karış toprağına el sürmeden önce yeniden düşünmenizi sağlar." ifadelerine yer verdi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, daha önce yaptığı açıklamada, BAE'nin Sokotra ile tarihi bağlarının olduğunu savunmuştu.

Öte yandan, hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası'na gönderilen Suudi Arabistan heyetiyle bir araya gelerek adadaki durumun normale dönmesi ve BAE güçlerinin bölgeden ayrılması gerektiğini aktardı.

Heyetin de Bin Dağr'a söz konusu sorunun çözüleceğini ifade ettiği belirtildi.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci kez gelen Başbakan Bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.

Son Güncelleme: 05.05.2018 11:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
Marul yedi hayatını kaybetti!
Marul yedi hayatını kaybetti!
Bu bebek kimden?
Bu bebek kimden?

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim