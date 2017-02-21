Yemen'deki Olaylar Sürüyor

TAİZ'E BAĞLI TUBEYŞİA KÖYÜNÜN HUSİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİNİN ARDINDAN YAKLAŞIK 115 AİLE BÖLGEYİ TERK ETTİ

Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin Taiz'e bağlı Tubeyşia köyünü ele geçirdiği, yaklaşık 115 ailenin köyü terk ettiği bildirildi.

Kentteki insani yardım koalisyonu basın sözcüsü Ahmed es-Suheybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 115 ailenin Tubeyşia'yı terk ettiğini ve bölgedeki durumun trajik olduğunu söyledi. Evlerini terk eden ailelerin Taiz'in batısındaki Ed-Dahi bölgesinde bulunan El-Yermuk ilkokuluna yerleştiğini ve yerel yardım kuruluşlarının bu kişilere insani yardım dağıtımına başladığını aktardı.

Husilerin köyü ele geçirdikten sonra 5 eve bomba attığı, 3'ünü de ateşe verdiği belirtildi.