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18 Temmuz 2017 Salı 15:30

Yemen'deki Olaylar

Yemen'deki Olaylar
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YÖNETİM YANLISI GÜÇLER İLE HUSİLER ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMALARDA 9 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de meşru orduya bağlı saha komutanlarından İsmail es-Salvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Taiz'in Es-Salu ilçesinde yaşanan çatışmalar sonucu Es-Sayar, El-Ave, El-Muabberan, El-Maine, Amak, Harid el-Verem köylerini kontrol altına aldığını ve Husilerin buradaki kalesi konumunda olan El-Hud köyü ve çevresine doğru ilerlediğini belirtti.

Salu'da Husilerin elindeki bölgelerin yüzde 70'inin hükümetin eline geçtiğini, Çatışmalarda bir askerin öldüğünü, bir askerin yaralandığını aktaran Salvi, Husilerden de ölü ve yaralıların olduğunu, 4'ünün ise yakalandığını kaydetti.

Öte yandan yerel kaynaklar, Şebve ve El-Cevf kentinde Husiler ve yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) arasında yaşanan çatışmalarda Husilerden 6 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

HAVA SALDIRILARI

Yemen ordusunda 6. Askeri Birlik Sözcüsü Abdullah el-Eşref, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon uçaklarının, El-Metun bölgesinde Husilere ait bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti.

Eşref, Ham askeri karargahı yakınlarında düzenlenen saldırıda aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

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