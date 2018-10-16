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Yemen'deki Luban Kasırgası Etkisini Sürdürüyor

Yemen'deki Luban Kasırgası Etkisini Sürdürüyor

16 Ekim 2018 Salı 07:15
Yemen'deki Luban Kasırgası Etkisini Sürdürüyor

Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan Luban kasırgası 100 kişinin yaralanmasına, 1 kişinin kaybolmasına neden olurken, 2 binden fazla aileyi de yerinden etti.

El-Mehra Valiliği Medya Sekreteri İsa el-Kumeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketi sonucu 100 kişinin yaralandığını, 1 kişinin kaybolduğunu, yaklaşık 150 evin de zarar gördüğünü belirtti. 

Kumeyri, dün akşamdan bu yana 2 binden fazla ailenin de evlerini boşaltmak zorunda kaldığını ifade etti. Sağanak yağışların, sel ve rüzgarların şehrin altyapısına büyük zarar verdiğini de vurgulayan Kumeyri, elektrik sisteminin tamamen devre dışı kaldığını kaydetti.

Mehra'nın felaket kenti olduğuna dikkati çeken Kumeyri, uluslararası kuruluşlara ve hükümete yardımları hızlandırma çağrısında bulundu. 

İNTERNET ERİŞİMİ DE SEKTEYE UĞRADI

Öte yandan Mehra kenti Telekomünikasyon Kurumu Müdürü Muhammed Bakrit, sel sebebiyle Mehra, Hadramevt, Şebve, Marib ve Cevf vilayetlerinde internetin kesildiğini dile getirdi.

Mehra kentini etkisi altına alan Luban kasırgası nedeniyle, şehir pazar gününden bu yana sağanak yağmurlar, şiddetli rüzgarlar ve sellere maruz kalıyor.

Luban kasırgası, 2015 yılının sonundan bu yana Yemen'i vuran 5'inci kasırga. Mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ülkede tahribata yol açmış, kasırgalar sonucu onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü. 

Son Güncelleme: 16.10.2018 10:43
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