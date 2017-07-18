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18 Temmuz 2017 Salı 15:30

Yemen'deki Kolera Salgını

Yemen'deki Kolera Salgını
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KOLERA SALGININDA 27 NİSAN'DAN BU YANA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 800'Ü AŞTI

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 802'ye yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'de son 24 saatte 12 kişi daha kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.

Buna göre, ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı bin 802'ye çıktı.

Açıklamada, bu süre zarfında tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 356 bin 591 olduğu aktarıldı.

Salgında en çok ölümlü vaka görülen illerin başında 346 kişinin hayatını kaybettiği Hacce gelirken, onu 231 ölümlü vaka ile İbb vilayetinin takip ettiği belirtildi.

DSÖ dün salgında hayatını kaybedenlerin sayısını bin 790 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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