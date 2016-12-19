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19 Aralık 2016 Pazartesi 07:51

Yemen'deki İntihar Saldırısı

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde dün düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Yemen'deki İntihar Saldırısı
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ADEN'DE ASKERLERİN HEDEF ALINDIĞI İNTİHAR SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 53'E YÜKSELDİ

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde dün düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Aden vilayeti emniyet güçleri sözcüsü Abdurrahman en-Nakib, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Aden Havalimanı yakınındaki Hur Mekser bölgesinde maaşlarını almaya gelen askerlerin hedef alındığı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 53'e, yaralananların sayısı 63'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Aden'deki saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saldırının ardından dün sağlık kaynaklarından alınan ilk bilgilerde 43 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Görgü tanıkları, intihar eylemcisinin, geciken maaşlarını almak üzere sabahın erken saatlerinde bölgede toplanan askerlerin arasına karışarak üzerindeki bombayı patlattığını kaydetmişti.

Aynı bölgede 10 Aralık'ta Özel Kuvvetler kışlası girişindeki askerlere bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 30 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

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Yemenİntihar Saldırısı
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