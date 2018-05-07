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Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!

 Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen iki hava saldırısında sarayın bir kısmı yıkıldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken bu konuda net bir bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

 


Son Güncelleme: 07.05.2018 23:35
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