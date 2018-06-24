Yemen'deki 7. hayat festivali’nde 68 çift evlendi

Yemen'in Hadramevt vilayeti, 68 çiftin toplu nikâh törenini de kapsayan 7. Hayat Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Hadramevt'inDamun beldesinde düzenlenen festivalde çeşitli halk oyunları sergilendi, şiirler okunup şarkılar söylendi. Festivalde ayrıca geleneksel toplu nikâh töreni de gerçekleştirildi ve 68 çift dünya evine girdi.

Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Ali HamisSıbeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu nikâhın beldede önemli bir toplumsal işlevi yerine getirdiğini, amaçlarının evliliğin maddi yükünü hafifletmek olduğunu söyledi.

İlk festivalin yapıldığı 2012'den bu yana 350 çiftin nikâhının bu şekilde kıyıldığını aktaran Sıbeyh, bu tören için 2 binden fazla gönüllünün görev yaptığını ve yaklaşık 30 bin kişilik yemek hazırlandığını ifade etti.

Sıbeyh ayrıca evlilik hukuku ve mutlu evlilik konularında çiftleri ve ailelerini bilinçlendirmek için eğitimler verildiğini anlattı.