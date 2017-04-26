Yemen'de Yarım Milyon Çocuk Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de akut yetersiz beslenme aşamasına ulaşan yarım milyon çocuğun acil bakım ve tedavi sağlanmaması halinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

YEMEN'DE YARIM MİLYON ÇOCUK, ACİL BAKIM VE TEDAVİ SAĞLANMAMASI HALİNDE ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de akut yetersiz beslenme aşamasına ulaşan yarım milyon çocuğun acil bakım ve tedavi sağlanmaması halinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNICEF ve WFP'nin yayınladığı ortak basın açıklamasında, akut yetersiz beslenme aşamasına ulaşan yarım milyon çocuğun acil bakım ve uzman tedavi sağlanmaması halinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Yemen'de yetersiz beslenme sıkıntısı çeken 2,2 milyon çocuktan yarım milyonunun durumunun akut yetersiz beslenme aşamasına ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, ülkede devam eden şiddet olaylarının, dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birine yol açtığı kaydedildi.

7 MİLYON KİŞİ BİR SONRAKİ ÖĞÜNÜNDEN EMİN DEĞİL

Açıklamada, ülkede yaklaşık 7 milyon kişinin bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediği ve acilen gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Ülkede insanların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde mevcut kaynakları aştığı belirtilen açıklamada, WFP'nin gelecek 12 ay boyunca ülkede gıda güvensizliği sıkıntısı yaşayan 9 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için acilen 1,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

UNICEF de açıklamada, Yemen'deki çatışmalarda mağdur olan çocukların hayatını kurtarma programı için 236 milyon dolar sağlanması gerektiğini kaydetti.

"ÇOCUKLAR ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR YÜZÜNDEN ÖLÜYOR"

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, "Yemen'de milyonlarca çocuk akut yetersiz beslenme sıkıntısı çekiyor. Birçoğu tamamen önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölüyor. Uluslararası toplum ve çatışma tarafları daha fazla önlem almazsa ülke açlığın pençesine düşecek ve daha fazla çocuk ölüm kalım savaşı verecek. Şu anda zamanla yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

WFP Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Muhenned Hadi de şunları kaydetti:

"Ülke açlık sürecine girdiğinde zaten birçok hayat kaybedilmiş olacak. Eğer şu anda harekete geçersek birçok kişinin hayatını kurtarabilme imkanımız olur. Uluslararası topluma acilen gereken finansmanı sağlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerindeki açlık olaylarını önleyebilmemiz konusunda bize yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz."

BM verilerine göre, Yemen'de yaklaşık 19 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 14,9 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Ülkede iç savaşın başlamasından bu yana 7 bin 800 kişi hayatını kaybetti, 44 bin kişi yaralandı, 274 sağlık kuruluşu da saldırılar yüzünden işlevsiz hale geldi.