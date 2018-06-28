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Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 25 ölü

Yemen ordusu, Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilerden 25 kişinin öldüğünü, 5 kişinin esir alındığını, Lahic ilinde de bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 25 ölü

Yemen ordusu, Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilerden 25 kişinin öldüğünü, 5 kişinin esir alındığını, Lahic ilinde de bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

28 Haziran 2018 Perşembe 06:39
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 25 ölü

Yemen ordusu, Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilerden 25 kişinin öldüğünü, 5 kişinin esir alındığını, Lahic ilinde de bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinin, 117. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdurrab el-Esbahi'ye dayandırdığı habere göre, ordu birlikleri Beyda'nın kuzeyinde aralarında El-Halika Dağı'nın da olduğu stratejik bazı noktaları ele geçirdi.

Çatışmalarda 25 Husinin öldüğü, bazılarının yaralandığı, 5'inin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca birliklerin Es-Sevadiyye ilçesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

Lahic'in Kabeyta ilçesinde de Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından stratejik bazı noktaların ele geçirildiği açıklandı. Orduya bağlı birliklerin son alınan yerlerle stratejik Calis Dağı'na yaklaştığı ve burada Husileri abluka altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey ve güney illeri arasında bağlantı noktasında bulunduğundan büyük öneme sahip Beyda, bir süredir Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN YEMENLİLERE UYARI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in batısında yaşayan halkı, can güvenlikleri için Husilerin kontrolündeki Hudeyde'ye girmemeleri konusunda uyardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon ile hükümet güçlerinin operasyon düzenlemek için hazırlandığı pek çok ilçeye havadan broşür atıldı.

Broşürlerde, "Koalisyon güçlerinden çağrı! Değerli vatandaşlarımızı, can güvenlikleri için zorunlu haller dışında Hudeyde ile ona komşu bölgelere girmemeye çağıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Sığınmacı sayısına ilişkin Yemenli makamlardan resmi bilgi bulunmazken, BM verilerine göre Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 09:54
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