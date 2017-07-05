Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57

Yemen'de On Binlerce Çocuk Ölüm Riski Altında

Dünyadaki en kötü kolera salgınının Yemen'de görüldüğü ve bu durumun ülkedeki on binlerce çocuğun hayatını tehdit ettiği bildirildi.

Yemen'de On Binlerce Çocuk Ölüm Riski Altında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

UNICEF SÖZCÜSÜ BOLYARK:  "DÜNYADAKİ EN KÖTÜ KOLERA SALGINI YEMEN'DE GÖRÜLÜYOR. SALGIN, BU ÜLKEDEKİ ON BİNLERCE ÇOCUK İÇİN ÖLÜM TEHDİDİ OLUŞTURUYOR"

 Dünyadaki en kötü kolera salgınının Yemen'de görüldüğü ve bu durumun ülkedeki on binlerce çocuğun hayatını tehdit ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Bolyark'ın BM radyosunun internet sitesindeki açıklamasında, Yemen'de on binlerce çocuğun yetersiz beslenme sorunu, ishal ve beraberinde getirdiği kolera salgını nedeniyle ölüm tehdidi altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan çocuklar ishale yakalanıyorlar. Çocukların tedavi edilmesi mümkün ancak kirli içme suyu kullanılmaya devam edilirse hastalık sürüyor. Bu aşamada atık su alanında daha fazla yapılması gerekenler var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının Somali, Sudan ve Güney Sudan gibi Afrika ülkelerinde de görülmesine rağmen en yıkıcı etkisini Yemen'de gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Dünyadaki en kötü kolera salgını Yemen'de görülüyor. Salgın, bu ülkedeki on binlerce çocuk için ölüm tehdidi oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

BM verilerine göre, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 21 kentte yaklaşık 270 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle yarısından fazlası çocuk yaklaşık bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti
Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak
ABD Başkanı Trump Paris'te ABD Başkanı Trump Paris'te
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu

Haberi Oku