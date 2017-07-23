Yemen'de Kolera Salgını Alarm Veriyor

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ, YEMEN'DEKİ "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KOLERA SALGINININ ALARM VERİCİ DÜZEYDE ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ" BİLDİRDİ

ICRC UZMANLARI, ÜLKEDEKİ ŞÜPHELİ KOLERA VAKASININ İKİYE KATLANACAĞINI VE BU YIL HER 45 YEMENLİDEN BİRİNİN KOLERAYA YAKALANACAĞINI ÖNGÖRDÜ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'deki kolera vakasının ikiye katlanarak yılsonuna kadar 600 bini bulacağını öngördü.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki "eşi benzeri görülmemiş kolera salgınının alarm verici düzeyde artış gösterdiği" belirtildi.

Açıklamada, "ICRC uzmanları, Yemen'de şu anki şüpheli kolera vakasının ikiye katlanarak yılsonuna kadar 600 bini bulacağını, yani her 45 Yemenliden birinin koleraya yakalanacağını öngörüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de 3 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği hatırlatılan açıklamada, ülkedeki 20 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

ICRC Başkanı Peter Maurer, bugünden itibaren 5 günlük ziyaret kapsamında Yemen'de Aden, Sana’a ve Taiz'e gidecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Yemen'deki kolera salgınında 27 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısının bin 800'ü aştığını, şüpheli kolera vakasının ise 368 bini geçtiğini duyurdu.

DSÖ, her gün Yemen'de 5 bin kişinin kolera salgınına yakalandığını açıklamıştı.