FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2017 Pazar 12:31

Yemen'de Kolera Salgını Alarm Veriyor

Yemen'de Kolera Salgını Alarm Veriyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ, YEMEN'DEKİ "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KOLERA SALGINININ ALARM VERİCİ DÜZEYDE ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ" BİLDİRDİ

ICRC UZMANLARI, ÜLKEDEKİ ŞÜPHELİ KOLERA VAKASININ İKİYE KATLANACAĞINI VE BU YIL HER 45 YEMENLİDEN BİRİNİN KOLERAYA YAKALANACAĞINI ÖNGÖRDÜ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'deki kolera vakasının ikiye katlanarak yılsonuna kadar 600 bini bulacağını öngördü.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki "eşi benzeri görülmemiş kolera salgınının alarm verici düzeyde artış gösterdiği" belirtildi.

Açıklamada, "ICRC uzmanları, Yemen'de şu anki şüpheli kolera vakasının ikiye katlanarak yılsonuna kadar 600 bini bulacağını, yani her 45 Yemenliden birinin koleraya yakalanacağını öngörüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de 3 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği hatırlatılan açıklamada, ülkedeki 20 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

ICRC Başkanı Peter Maurer, bugünden itibaren 5 günlük ziyaret kapsamında Yemen'de Aden, Sana’a ve Taiz'e gidecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Yemen'deki kolera salgınında 27 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısının bin 800'ü aştığını, şüpheli kolera vakasının ise 368 bini geçtiğini duyurdu.

DSÖ, her gün Yemen'de 5 bin kişinin kolera salgınına yakalandığını açıklamıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Birliği Mescid-i Aksa İçin Olağanüstü Toplanıyor Arap Birliği Mescid-i Aksa İçin Olağanüstü Toplanıyor
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri
Camiye Çirkin Saldırı! Camiye Çirkin Saldırı!
Afganistan'da Taliban 2 İlçeyi Ele Geçirdi Afganistan'da Taliban 2 İlçeyi Ele Geçirdi
Rakka'da 8 Ayda Bin 400 Sivil Öldürüldü Rakka'da 8 Ayda Bin 400 Sivil Öldürüldü
Meksikalı Eski Uyuşturucu Karteli Üyesine Hapis Meksikalı Eski Uyuşturucu Karteli Üyesine Hapis
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Arap Birliği Mescid-i Aksa İçin Olağanüstü...
Arap Birliği'nin, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma...

Haberi Oku