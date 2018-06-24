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Yemen'de kadın kılığında 52 kaçak göçmen yakalandı

Yemen'in Lahec kentinde kadın kılığındaki Afrika uyruklu 52 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yemen'de kadın kılığında 52 kaçak göçmen yakalandı

Yemen'in Lahec kentinde kadın kılığındaki Afrika uyruklu 52 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

24 Haziran 2018 Pazar 07:22
Yemen'de kadın kılığında 52 kaçak göçmen yakalandı

Yemen'in Lahec kentinde kadın kılığındaki Afrika uyruklu 52 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Hizam Emni" güçleri, Redfan ilçesinde kadın kılığındaki 52 kaçak göçmeni yakaladı.

Aden'den Ed-Dali iline geçmek üzere 4 otobüste yola çıkan 3'ü kadın 52 göçmenin, Aden ile Lahec arasında bulunan kontrol noktalarındaki şüpheli ve tedirgin tavırlarının dikkati çektiği belirtildi.

Lahec'teki kontrol noktasında araçtakilerin arandığı ve kaçak göçmenlerin yakalandığı kaydedildi.
Göçmenler ve onları taşıyan otobüsleri kullanan şöförlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Afrikalı göçmenlerin, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine geçme hayaliyle Yemen'e gelmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Göçmenlerin bir kısmının ise 2014'ten bu yana çatışmaların yaşandığı Yemen'de kaldığı kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK), Yemen'de iç savaşın sürdüğü ve ekonomik şartların iyice bozulduğu belirtilmiş, Yemen'e başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Sudan ve Eritre gibi Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların durumuna ilişkin endişe duyulduğu açıklanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 10:53
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