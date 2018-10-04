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Yemen'de Husilerin Kalesi Sada'da 25 Militan Öldürüldü

Yemen'de Husilerin Kalesi Sada'da 25 Militan Öldürüldü

04 Ekim 2018 Perşembe 07:21
Yemen'de Husilerin Kalesi Sada'da 25 Militan Öldürüldü

Yemen ordusu Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilinde çıkan çatışmalarda 25 Husi militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya ait "26sepnews.net" isimli internet sitesinin haberine göre, Özel Kuvvetler 102. Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasir el-Harisi, ordu güçlerinin, Sada'nın Bakım İlçesi'ne bağlı Kara, Gurra, Büyük Sanayi ve Küçük Sanayi ile Mahdid dağlarından oluşan sıradağlarda kontrolü sağladığını söyledi.

Ordu güçleri ile çıkan çatışmalarda 25 Husi militanının öldürüldüğünü belirten Harisi, bazı üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu militanların yakalandığını, yanlarında bulunan çeşitli silahlarla iletişim cihazlarına el konulduğunu aktardı.

Harisi, Bakım ilçesini Suudi Arabistan sınırındaki Uleb Sınır Kapısı'na bağlayan yolun ise ordunun ateş hattı altında kaldığını dile getirdi. 

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Hadramevt iline bağlı Siun kentinde biri Yemen petrol şirketi genel müdürünün koruması iki kardeşin, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusu yaklaşık 2 yıl önce Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinin Bakım ve Ketaf el-Buka ilçelerinde cephe açmış, son aylarda da Zahir, Razıh, Şeza ve Haşve ilçeleriyle kentteki cephe sayısını artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Son Güncelleme: 04.10.2018 10:27
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