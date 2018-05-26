Yemen'de difteri salgınında ölü sayısı 94'e yükseldi

Yemen'de difteri salgını nedeniyle geçen ekim ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 23 ilin 20'sinde bin 800 şüpheli difteri vakası tespit edildi.



Açıklamada, salgının en çok başkent Sana, İbb ile El-Hudeyde illerinde görüldüğü ve ekim ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e çıktığı bilgisi verildi.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmaların yaşandığı Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.