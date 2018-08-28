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Yemen'de Dang Hummasına karşı acil önlem planı

Yemen'de Dang Hummasına karşı acil önlem planı

28 Ağustos 2018 Salı 06:52
Yemen'de Dang Hummasına karşı acil önlem planı

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI ALİ EL-VELİDİ: "ŞEBVE'DE DANG HUMMASI HASTALIĞIYLA MÜCADELE VE YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA BİR DİZİ TEDBİR ALINDI"

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde dang hummasının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, geçici başkent Aden'de düzenlenen olağanüstü toplantıda Şebve'de dang humması hastalığının yayılmasını önleme konusunu ele aldı. 

Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp ve durgun suların yayılması, kent sakinlerinin köylere gitmesi sonucu Kurban Bayramı'nda 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Şebve'de dang humması hastalığıyla mücadele ve yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı." dedi.

Şebve'deki sağlık çalışanlarının eğitilmesi amacıyla özel bir ekibin kurulduğunu belirten Velidi, bu ekibin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını, hastane ve sağlık merkezlerine ilaç ve gerekli tıbbi malzemeleri ulaştıracağını ifade etti. 

Velidi, sivri sinek ve böceklerin girmesine engel olacak 276 bin cibinliğin, 72 saat içinde Şebve'ye gönderilmesinin planlandığını ifade ederek, humma vakalarının daha kapsamlı şekilde takibi için Uluslararası Göç Örgütü'yle iş birliği içinde çalışılacağını belirtti.

Şebve İl Sağlık Ofisi, son iki yılda kentte dang humması nedeniyle 80'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 4 bin 800 kişinin hastalık şüphesiyle sağlık merkezlerine başvurduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise Yemen genelinde 2016 yılının ilk yarısında, 42 kişinin dang hummasından hayatını kaybettiğini, 17 bin 796 kişiye de hastalık şüphesi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. 

Sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artıyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 10:48
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