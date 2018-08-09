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Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullandı

Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullandı

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama

SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİ SÖZCÜSÜ TURKİ EL-MALİKİ: "SADA İLİNİN HEDEF ALINMASI, MEŞRU BİR ASKERİ EYLEM"
: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinin hedef alınmasının "meşru bir askeri eylem" olduğunu belirtti. 
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullandı.
Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetti.
Bu eylemin, "uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun" olduğunu aktaran Maliki, koalisyon güçlerinin, "İran'a bağlı Husi militanların, çocukları savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri" karşısında tüm tedbirleri alacağına dikkati çekti.
Maliki, "balistik füze atılması ve sivillerin hedef alınmasından sorumlu terör unsurları ve liderlerinin hesap vereceğini" kaydederek, bunun, koalisyon tarafından sarf edilen "terör unsurlarının bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar vermesini engelleme çabaları" çerçevesinde yapılacağını aktardı. 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün akşam Yemen'deki Husilerin attığı balistik füzenin imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçalarının Cazan kentinde bir kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıklamıştı.
YEMEN'DE ÇOCUKLARI TAŞIYAN OTOBÜSE SALDIRI
Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bugün Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinin Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtilmişti.
Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde ise söz konusu saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığı belirtilerek, saldırının Suudi Arabistan-ABD uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
 


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Son Güncelleme: 09.08.2018 21:00
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