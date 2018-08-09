banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97185
ALTIN
216.135
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1232
EURO
6.3411
BRT Yasta
BRT YASTA
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tarım yine tutuklandı
TARIM YİNE TUTUKLANDI
banner282

Yemen'de Çocukları Taşıyan Otobüse Saldırı

Yemen'de Çocukları Taşıyan Otobüse Saldırı

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
Yemen'de Çocukları Taşıyan Otobüse Saldırı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralının olduğunu açıkladı.

ICRC'nin sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendiği"  belirtildi.

Saldırının ardından ICRC'nin desteklediği hastaneye onlarca ölü ve yaralının getirildiği aktarılan açıklamada, "uluslararası insan hakları yasaları uyarınca çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

ICRC açıklamasında, saldırının nasıl ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Husiler, "Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan-ABD uçakları, bu sabah Sada ilinin ortasındaki Dahyan kentinde öğrencileri taşıyan bir otobüsü hedef alarak çirkin bir katliam yapmıştır." ifadesini kullandı.

Abdusselam, saldırı sonucu öğrenci ve sivil onlarca ölü ve yaralı olduğunu kaydetti. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

banner288
Son Güncelleme: 09.08.2018 18:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
44 yeni öte gezegen keşfedildi!
44 yeni öte gezegen keşfedildi!
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike
Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu
Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu
İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı
İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı
Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı
Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama
Porto Riko'daki Maria Kasırgası
Porto Riko'daki Maria Kasırgası
Meksika'da 7 Bin Yıllık İskelet Bulundu
Meksika'da 7 Bin Yıllık İskelet Bulundu
Dünyadaki En Yaşlı Kanada Geyiklerinden Biri Öldü
Dünyadaki En Yaşlı Kanada Geyiklerinden Biri Öldü
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim