Yemen'de bombalı saldırı

Yemen'in Aden kentinde, bir askeri aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerine ait askeri aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.



Öte yandan, Yemen'de Mekunu Kasırgası nedeniyle ülkenin doğusundaki El-Mehra vilayetinde bulunan ve Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı ve Şahn ilçesindeki ailelerin tahliye edildiği bildirildi.

El-Mehra Valisi RacihBakerit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'nın beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şahn ilçesinde mahsur kalan ailelerin, tahsis edilen bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunan Bakerit, Sarfit Sınır Kapısı'ndan sonra Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Mekunu Kasırgası nedeniyle dün Yemen-Umman sınırındaki Sarfit Sınır Kapısı'nın kapatıldığı ve çalışanların tahliye edildiği bildirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, resmi makamlardan da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.MEKUNU KASIRGASI NEDENİYLE BİR SINIR KAPISI DAHA KAPATILDI