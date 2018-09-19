Yemen'de Açlık Tehdidi Altındaki Çocuk Sayısı 5 Milyonu Aştı

Uluslararası yardım örgütü Save the Children, Yemen'de bir milyon çocuğun daha açlık tehdidi altına girdiğini açıkladı.

Yükselen gıda fiyatları, ülkenin para biriminin değer kaybı ve yaşanan iç savaş çok daha fazla aile, gerekli gıdayı tedarik etmekte zorlanıyor.

İsyancıların elindeki bölgelere ulaşan yardımın, ülkeye giriş kapısı olan Hudeyda isimli liman kentinde de çatışmaların başlamasının, gıda konusunda yeni bir tehdit yaratacağı öngörülüyor.

Yardım kuruluşunun verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'in 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.

YEMEN'DE NEDEN BİR SAVAŞ YAŞANIYOR?

Yemen 2015 yılında tırmanan çatışmalarla iç savaş ortamına sürüklendi. Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi ülkenin batısının neredeyse tamamını ele geçirdi ve sonucunda uluslararası toplumun Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurabbu Mansur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 Arap ülkesinin yer aldığı koalisyon, hükümeti yeniden kurmak için bir askeri operasyon başlattı.

3 yıldır devam eden savaş, ülkenin birçok kentini enkaza çevirmiş durumda. Çatışmalar ve saldırılarda binlerce sivil hauyatını kaybederken, hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriliyor. Ülkede yiyecek ve temiz su dahi güçlükle bulunuyor.