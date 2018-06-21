Yemen'de 9 Husi Öldürüldü!

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf kentinde Husilerle Yemen ordusuna bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 9 Husinin öldüğü, 4'ünün esir alındığı belirtildi.

Yemen güçlerine ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Maslub cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 9 Husi öldü, bazıları yaralandı, 4'ü de esir alındı.

El-Mutun ilçesine bağlı Mezviyya cephesindeki çatışmalarda ise hükümet güçleri, BMB model bir tankı içindeki mürettebatla birlikte ele geçirdi. Mutun ve Maslub'daki çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri, Cevf ilinin yüzde 80'inden fazlasını kontrolü altında bulunduruyor.