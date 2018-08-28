Yemen'de 9 günde 450 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de ağustos ayının ilk dokuz gününde 450 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, ağustos ayının ilk dokuz gününde Yemen'de yaşanan çatışmalarda 450 sivilin hayatını kaybettiğini, bu dönemin de çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana "en kanlı dönem" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, son üç ay içinde Yemen'deki çatışmaların şiddetinin daha da arttığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların özellikle Hudeyde ilinde yoğunlaştığına dikkat çekilerek, ağustos ayının ilk dokuz gününde 450 sivilin yaşamını yitirdiği, söz konusu zaman diliminin ülkedeki şiddet olaylarının başladığı 2015 yılından bu yana "en kanlı dönem" olduğu aktarıldı.

Komiserliğin, Hudeyde ilinde devam eden çatışmalar sebebiyle mağdur olan aileleri korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettiğine işaret edilen açıklamada ayrıca, çatışan tüm taraflar sivillerin can güvenliğini sağlamaya çağrıldı.

Açıklamada son olarak, çatışma bölgelerinden göç eden kişilere "güvenli yollar açılması ve hareket özgürlüklerinin sağlanması" çağrısında bulunuldu.