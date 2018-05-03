Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

Yemenli Gazeteciler Sendikası, ülkede yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş sırasında 26 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

"3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla sendikadan yapılan açıklamada, Yemenli gazetecilerin özgürlüklerine kavuşma ve genel özgürlüklerin korunması konusunda verdikleri mücadeleden övgüyle söz edildi.

Yemen'de son 4 yılda 26 gazetecinin gerçekleri aktarmak uğruna can verdiği kaydedilen açıklamada, 12 gazetecinin Husiler tarafından, birinin de Hadramevt ilinde El-Kaide tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Tüm taraflara, medyaya ve çalışanlarına karşı düşmanca politikaları durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, Husiler tarafından kaçırılan gazetecilerin serbest bırakılması ve gazetecilere yönelik her türlü ihlalin durdurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.