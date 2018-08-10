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Yemen'de, 10 Yaşındaki Çocuğa İşkence Eden Üç Sapık, Şehir Meydanında Vince Asıldı

Yemen'de, 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında vurulduktan sonra vince asıldı.

Yemen'de, 10 Yaşındaki Çocuğa İşkence Eden Üç Sapık, Şehir Meydanında Vince Asıldı

Yemen'de, 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında vurulduktan sonra vince asıldı.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:14
Yemen'de, 10 Yaşındaki Çocuğa İşkence Eden Üç Sapık, Şehir Meydanında Vince Asıldı

Yemen'de, 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında vurulduktan sonra vince asıldı.

İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi. 27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence ettikleri kurbanın cesedini metruk bir eve gizlediler.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI

Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen pedofilleri izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı. Üç pedofili erkek önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan saldırganların fotoğraflarını çekti.

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Son Güncelleme: 10.08.2018 19:16
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