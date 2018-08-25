Alman anne ve Türk babadan dünyaya gelen ve evlendirme programıyla adını duyuran Yeliz Koç, Almanya'yı sallıyor!

Alman anne ve Türk babadan dünyaya gelen ve evlendirme programıyla adını duyuran Yeliz Koç, Almanya'yı sallıyor! Yeliz Koç 3 Kasım 1993'te Hannover'de dünyaya geldi. Annesi Alman, babası Türk olan Yeliz Koç, liseden mezun olduktan sonra kozmetik ve sağlık sektöründe çalışan Koç, daha sonra dünyayı gezdi. 2 yıllık güzellik ve makyaj sanatçısı eğitimi alan Yeliz Koç, adını Almanya'da RTL kanalında yayınlanan 'Der Bachelor' isimli evlendirme programında duyurdu.

Yeliz Koç, evlendirme programında aday olan Johannes Haller ile yarışma bittikten sonra aşk yaşamaya başladı. Yeliz Koç, talibi Daniel Völz'e tokat atmasıyla Alman medyasının gündemine oturmuştu.

Yeliz Koç'un aşk yaşadığı Johannes Haller şimdilerde Promi Big Brother adlı yarışmada yarışıyor. Burada eski sevgilisiyle aynı evde kalan Haller'in Koç ile problem yaşadığı iddiası BILD başta olmak üzere Alman basınının gündemine oturdu. Ancak ikili aralarında problem olmadığını Instagram paylaşımlarıyla duyurdu.