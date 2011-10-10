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Yektaoğlu, Yeniden Meclis Başkan Yardımcısı.

Tek aday olan CTP Milletvekili Mustafa Yektaoğlu, ilk turda 40 oy aldı. 7 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Yektaoğlu, Yeniden Meclis Başkan Yardımcısı.

Tek aday olan CTP Milletvekili Mustafa Yektaoğlu, ilk turda 40 oy aldı. 7 milletvekili ise ret oyu kullandı.

10 Ekim 2011 Pazartesi 15:33
Yektaoğlu, Yeniden Meclis Başkan Yardımcısı.
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 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na CTP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Yektaoğlu yeniden seçildi.

Meclis’te bugün yapılan Başkanlık Divanı seçimleri çerçevesinde milletvekilleri başkan yardımcılığı için de oy kullandı.

Tek aday olan CTP Milletvekili Mustafa Yektaoğlu, ilk turda 40 oy aldı. 7 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Yektaoğlu, seçilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, bir dönem Hasan Bozer’le beraber çalıştıklarını hatırlatarak, tüm milletvekillerine eşit mesafede olmaya çalıştığını, bundan sonraki

dönemde de aynı şekilde davranacağını söyledi.

“Burada ne kadar tartışırsak tartışalım, iç konularda Meclis’in verimli ve uyum içinde çalışması gerektiği açıktır” diyen Mustafa Yektaoğlu, ortak paydaların çoğunda buluşabilme becerisini gösterdikleri

zaman Meclis’in çok daha verimli çalışacağını ifade etti.

Yektaoğlu, önümüzdeki dönem kendilerini çok daha önemli görevler beklediğini belirtti ve milletvekillerine teşekkür etti.

Daha sonra idare amirliği ve katiplikler için seçime geçildi. İdare amirliği için CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, katiplikler içinse UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan, UBP İskele Milletvekili Ahmet

Zengin ve UBP Gazimağusa Milletvekili Afet Özcafer aday oldu.

Son Güncelleme: 10.10.2011 15:33
Anahtar Kelimeler:
MeclisCtpMilletvekiliBAŞKANAday
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