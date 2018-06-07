Yediği donmuş nardan hayatını kaybetti!

Mısır'dan ithal edilen donmuş narı yedikten sonra sarılığa yakalanan 64 yaşındaki Avustralyalı kadın hayatını kaybetti.

Avustralya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 64 yaşındaki adı açıklanmayan kadının “nadir ve trajik” olarak niteledikleri ölümü sonrası halka derin dondurucularındaki meyveleri tüketmeme çağrısında bulundu. BBC Türkçe’nin haberine göre; Güney Avustralya eyaletinde donmuş nar taneleri bağlantılı 20 vaka görüldüğü ancak diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Creative Gourmet adlı şirket tarafından ülke genelinde şimdiye kadar 2 bin paket ürün satıldığı belirtiliyor.

BELİRTİLER ANCAK 15-50 İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Hepatit A, genellikle dışkı, cinsel ilişki ve virüs bulaşmış yiyecek ve nesnelere temas yoluyla bulaşıyor ve karaciğere zarar veriyor.

Hastalığın belirtileri 15-50 gün arasında ortaya çıkıyor. Hastalarda mide bulantısı, yüksek ateş ve ciltte sararma görülüyor.

ŞİRKETİN İLK VUKUATI DEĞİL

Geçen yıl da donmuş böğürtlenlerden kaynaklanan sarılık salgını nedeniyle aynı şirketin bazı ürünleri toplatılmıştı.

Avustralya’da Mart ayında listeria bakterisi bulaşmış kavun yiyen yedi kişi hayatını kaybetmişti.