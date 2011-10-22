YDÜ'de gözaltına alınan öğrencler bugün mahkemeye çıkarılacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)’de dün karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan olaylarda gözaltına alınan öğrenci sayısı 4’e çıktı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, olaylarla ilgili olarak 24 yaşındaki S.K isimli genç de gözaltına alındı.

Polis dünkü açıklamasında, F.S. (E-22), H.Ş.(E-28) ve T.G (E-23) isimli eylemcilerin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan zanlıların saat 14.00 sıralarında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polisin bugünkü açıklamasında ayrıca, dünkü olaylarda “iki kişinin öldüğü” şeklinde bazı internet siteleri ve yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı da vurgulandı ve halkın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

YDÜ’de dün “ülkücü” gençler ile “doğu kökenli/Kürt” öğrenciler arasında yaşanan gerginlik sonucu 3 kişi tutuklanmış, 2 polis memuru hafif yaralanmıştı. Polisler, ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilmişti.