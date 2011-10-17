Ydü Hastanesi’nde “Commando Operasyonu” Gerçekleştirildi

YDÜ Hastanesi’nde, ağız tabanında yerleşmiş kanserli doku, “Commando Operasyonu” denilen yöntemle ameliyat edilerek alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren KBB ana bilim dalı doktorlarından oluşan ekibin başkanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, konuyla ilgili olarak YDÜ Hastanesi’nde açıklama yaptı.

YDÜ internet sitesinden canlı yayınlanan operasyonla ağız tabanında yerleşmiş kanserli dokunun, çene kemiği de çıkarılarak ameliyat edildiğini belirten Prof. Dr. Şafak, ameliyatın başarılı geçtiğini, iyileşme döneminin uzun süreceğini ancak hastanın bundan sonra daha kaliteli bir yaşam süreceğini kaydetti.

Şafak, bu operasyonun tüm Kıbrıs çapında ilk kez yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Açıklama yaparken Şafak’a eşlik eden doktorlar, böyle sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için, vatandaşlara sigara içmemelerini tavsiye ettiler.