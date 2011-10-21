YDÜ' de kavga

Yakın Doğu Üniversitesi'nde olaylar çıktı.



Türkiye'deki şehitler için yürüyüşe geçen öğrenci grupla birbaşka grup birbirine girdi.



4 kişi gözaltına alındı.



Birçok aracın zara gördüğü kavgada olay yerine çok sayıda polis takviyesi yapıldı.



Öğrenciler arasında çıkan arbede sonucu polisin ortamı yatıştırmak için havaya ateş ettiği öğrenidi....



Çevik kuvvetin olaya müdahalesinin ardından karşıt görüşteki öğrenciler arasında başlayan olaylar bastırıldı.



Öğrenciler kontrol altına alındı.



Kavganın başlamasıyla ilgili soruşturma yapılıyor.