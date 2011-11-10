Yazıcıoğlu Kazasındaki Gelişmeler

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Kaza kırım ekibinin, enkaz bölgesine ilk gittiği tarih olan 29 Mart 2009'da, düşen helikopterin sahibi ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ'ye bağlı Med-Air şirketinde o dönem görevli bir teknisyeni de yanlarında götürdükleri ortaya çıktı. Cihan Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre enkaz bölgesine giden isim, o dönem Esas Havacılık Şirketi'nde görevli teknisyen emekli astsubay Kenan Köksal. Üç kişilik kaza kırım ekibinden Kerem Mumcuoğlu'nun enkaz bölgesine götürülmüş gibi gösterilip, yerine emekli astsubay Köksal'ın götürülmüş olması olayı daha dikkat çekici kılıyor. 25 Mart 2009 tarihinde içinde BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter saat 15.03'te düştü ve enkaz ancak 27 Mart 2009 tarihinde köylüler tarafından bulunabildi. Olayda, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı hayatını kaybetti. Devletin arama kurtarma timleri enkaz bölgesine ancak 28 Mart 2009 tarihinde gidebildi. Aynı gün bölgeye hareket eden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi, hava muhalefeti sebebiyle enkaz bölgesine ulaşamadı.



MUMCUOĞLU'NUN YERİNE KENAN KÖKSAL GÖTÜRÜLDÜ



Başkan Feridun Seren, Kerem Mumcuoğlu ve Şıhmehmet Sevdim'den oluşan kaza kırım ekibi, helikopter düştükten dört gün sonra, 29 Mart 2009 tarihinde enkaz bölgesine ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun yaptığı inceleme neticesinde enkaz bölgesine Kerem Mumcuoğlu'nun yerine helikopterin sahibi olan Esas Havacılık AŞ'ye bağlı Med-Air firmasından Kenan Köksal'ın götürüldüğü anlaşıldı.



Yasal izni ve yetkisi olmadan enkaz bölgesine götürülen Kenan Köksal'ın helikopter enkazına neden götürüldüğü ve enkaz bölgesinde ne gibi faaliyetlerde bulunduğu özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinden sonra ortaya çıkacak. Cihan'ın ulaştığı bilgilere göre savcılık, Kenan Köksal'ın helikoptere sonradan konulduğu iddia edilen ELT cihazıyla ilgisini araştırıyor.



HELİKOPTERİ EN SON KULLANAN KİŞİNİN AÇIKLAMALARI



Helikopter düştükten sonra ELT cihazından sinyal alınamamıştı. Acil konum belirlemeye yarayan ELT cihazı, sinyal vermiş olsaydı enkaz bölgesinin koordinatları bir iki dakika içinde belirlenmiş olacaktı. Kazazedelere bir saat içinde ulaşılacaktı. Kaza kırım ekibi, ELT cihazının uyduya sinyal göndermemesini 'anten kırıldığı için uyduya sinyal gönderilmedi' şeklinde açıklamıştı. Helikopterde ELT (küresel yer tespiti cihazı) cihazının olmadığı iddiası, helikopter düştükten sonra çok konuşulmuştu. Med-Air Şirketi'nin kaptan pilotlarından Ali İbanoğlu, Anadolu Ajansı'na helikopterde ELT cihazının bulunmadığını söylemişti. İbanoğlu o tarihte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Helikopterin tam olarak nerede düştüğünü bilmiyoruz. Yerinin tespiti için ise ne kendilerinde ne de helikopterde sinyal gönderen bir cihaz bulunmuyor." Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşının hayatını kaybettiği TC-HEK işaretli helikopteri en son kullanan kişi, hem de Medair Şirketi'nin o dönem kalite yöneticisi olması İbanoğlu'nun bu açıklamasını anlamlı kılıyordu.



Kaza kırım ekibinin verdiği 'anten kırıldığı için sinyal gönderilemedi' bilgisi gerek TBMM Araştırma Komisyonu, gerek uzmanlar ve gerekse kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmamıştı. Özellikle anten çevresinde herhangi bir kırık ve ezilme bulunmaması, anten bağlantılarındaki civataların yeterli düzeyde eğilmemesi, antenin helikopter düştüğü sırada değil daha sonra koparılmış olabileceği şüphesine dayanak oluşturuyordu.



'KENAN KÖKSAL ENKAZ BÖLGESİNDE NE YAPTI?'



Helikopterde ELT cihazının bulunmadığını söyleyen Ali İbanoğlu'nun açıklamaları, antenin kırılma/koparılma şekli üzerinde oluşan şüpheler, enkaz bölgesine kaza kırım ekibiyle birlikte Esas Havacılık şirketinden bir teknisyenin gitmesi ELT cihazıyla ilgili şüpheleri derinleştirdi.



Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği kaza kırım ekibi dışında Med-Air firmasından bir teknisyenin yasal izin almadan enkaz bölgesine gitmesi Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın dikkatinden kaçmadı. Kaza kırım ekibi başkanı Feridun Seren'e 'neden Esas Havacılık'tan bir teknisyeni götürdünüz' ve 'o teknisyen helikopter enkazı üzerinde ne yaptı' şeklinde sorular yöneltildi. Seren'in bu sorulara çelişkili cevaplar verdiği öğrenildi.



ELT cihazının olmadığına söyleyen İbanoğlu'nun açıklamasına rağmen helikopterden en gelişmiş ELT cihazı çıkmıştı.



ESAS HAVACILIK: 'ASLA GÖRÜŞ BİLDİRMEYECEĞİZ'



Esas Havacılık yetkilileri, sorularımızı cevapsız bıraktı. Şirketin santral görevlisi aracılığı ile asla görüş beyan etmeyeceklerini ifade ettiler.



Kaza kırım ekibinde yer alan Feridun Seren, Kerem Mumcuoğlu ve Şıhmehmet Sevdim, özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nda sorgulanmalarının ardından çıkarıldıkları Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından delil karartma, evrakta sahtecilik ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla tutuklanmıştı.