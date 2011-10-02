Yazıcıoğlu kazasında flaş gelişme

BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 4’ü muvazzaf asker, 7 kişi tutuklandı.

Malatya’daki Özel Yetkili Savcılar Özden Doğan ile Şeref Gürkan tarafından sorgulandıktan sonra tutuklama istemi ile Özel Yetkili 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 9’u muvazzaf 12 şüpheliden 7’si tutuklandı.Tutuklananlardan 4’ün muvazzaf asker olduğu ifade edildi. Mahkeme 5 şüpheliyi tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

Dün saat 08.00’de başlayan ve bu sabaha karşı 04.00’te sona eren yargılama sonucunda şüpheliler, Feridun Senen, Kerem Mumcuoğlu, Şıhmehmet Sevdim, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan, Cemal Şahin ve Aydın Özsıcak, ’Helikoptere ait cihazların çalınmasına iştirak etmek, suç delillerini karartmak, sahte tutanak düzenleme ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklandıkları bildirildi.

Tutuklanan muvazzaf askerler arasında, Cumhurbaşkanı Gül’e gönderilen videoda enkazda cihaz söktükleri iddia edilen askerler Aydın Özsıcak İle Nusret Memiş’nin de bulunduğu belirtildi.



Duruşma sonunda tutuklanan muvazzaf askerler adliyenin mahkum kapısından gizlice çıkartılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde görevli 3 kişi de Terörle Mücadele ekiplerinin aracıyla adliyeden cezaevine götürüldü.