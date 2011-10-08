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Yazıcıoğlu gerçeği ortaya çıktı

Merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında her zaman konuşulan bir söylenti...

Yazıcıoğlu gerçeği ortaya çıktı

Merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında her zaman konuşulan bir söylenti...

08 Ekim 2011 Cumartesi 09:54
Yazıcıoğlu gerçeği ortaya çıktı
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Merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında her zaman konuşulan bir söylenti mahkeme kararıyla yalanladı...

Merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndererek Yazıcıoğlu'nun Ergenekon davasında gizli tanık olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen cevabi yazıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ergenekon davası kapsamında gizli tanıklık yapmadığı vurgulandı.

Fakat Yazıcıoğlu'na yakın çevreler, merhum BBP liderinin gizli tanık olmamasına rağmen soruşturmayla ilgili bazı kritik bilgileri devletin üst düzey yetkilileriyle paylaştığını ifade ediyor. Medyada Yazıcıoğlu'nun Ergenekon soruşturması kapsamında gizli tanıklık yaptığı, birçok defa soruşturmayı yürüten savcılarla görüşüp ifade verip belge sunduğu ileri sürülmüştü.

Son Güncelleme: 08.10.2011 09:54
Anahtar Kelimeler:
KazaYazıcıoğluMuhsinErgenekonBBP
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