Yayın Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Olgun Üstün seçildi

Yayın Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, adayların onaylamasının ardından yedinci dönemin ilk toplantısını gerçekleştiren kurul, yaptığı seçimle Üstün'ü Başkanlığa, İlkay Diren'i Başkan Yardımcılığına getirdi.



Kurul Koordinatörü Ferhat Atik'in Kurul Raportörlüğü'ne atandığı toplantıda ayrıca Satın Alma Komisyonu'nu da yeniden oluşturuldu.



Yayın Yüksek Kurulu'nda, Adnan Işıman, Av. Feyzi Hansel, Timur Cengiz, Erdinç Uzunoğlu, Av. Direnç Civa Akgün, Av. Gülden Yalık İmam ve Tülin Ural 7. dönemde üye olarak görev yapacak.



Kurul Başkanlığına seçilen Olgun Üstün, yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni dönemde en önemli görevlerinin gelişen teknolojiye uyumlu, Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi ile çelişmeyen yeni bir yasanın hazırlanması olduğunu söyledi.



Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün bunu 6 ay önce tamamladığını hatırlatan Üstün, yayıncı kuruluşlarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde, sorunları ile daha çok ilgilenen ve onlara çözüm arayan bir uğraş içinde olunacağını vurguladı.