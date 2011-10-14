Yayın Yüksek Kurulu ile RTÜK, işbirliğini geliştirme kararı aldı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ile Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), işbirliğini geliştirme kararı aldı. YYK yetkililerinin RTÜK yetkilileri ile birlikte frekans planlanması programına ve İslam İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin görsel ve işitsel yayıncılıkla ilgili toplantılarına gözlemci ülke olarak katılımını amaçlıyor.

Mevcut işbirliği protokolünün genişletilerek, yeniden imzalanmasını kararlaştıran iki kurul, YYK yetkililerinin RTÜK yetkilileri ile birlikte frekans planlanması programına ve İslam İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin görsel ve işitsel yayıncılıkla ilgili toplantılarına gözlemci ülke olarak katılımını amaçlıyor. Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Osman Özalp’ın açıklamasına göre, işbirliği protokolü kapsamında, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı, anayasal düzene aykırı yayınların izlenmesi ve denetlenmesi, eğitim ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi, kanal, frekans tahsisi gibi konularda kurulların birbirlerine karşılıklı olarak katkıda bulunmaları kararı alındı.

ÖZALP’IN ANKARA ZİYARETİ Bu arada Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Osman Özalp başkanlığındaki bir heyet, Ankara’da RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun ile görüştü. Yapılan ziyaretlerde TürkSat A.Ş. ile de görüşen KKTC heyeti, adadaki TürkSat uydusu yayın alt yapısı ve kapasite artışı istedi. Öte yandan YYK Yönetim Kurulu üyesi Olgun Üstün başkanlığındaki bir heyet, RTÜK ile birlikte, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Düzenleyici Üst Kurullar Platformu (EPRA) toplantısına katıldı.