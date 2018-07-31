Yayalara su sıçratan şoför kovuldu

Kanada'nın Ottawa kentinde yayalara kasıtlı olarak su sıçrattığı tespit edilen bir şoförün işine son verildi. Şoförün çalıştığı inşaat şirketi Black & McDonald sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Söz konusu şahıs artık istihdam edilmemektedir" dedi.



Şoförün davranışları bir aracın arkasına takılan kamera sayesinde şans eseri fark edilmişti.

Adı açıklanmayan kişinin kullandığı aracın önünde giden otomobilin şoförü, videoyu YouTube'a yüklemişti.



3 günde 1,2 milyondan fazla izlenen videonun ardından Black & McDonald, özür diledi.



Şirketin sözcüsü de polisle işbirliği yaptıklarını açıkladı. Basına konuşan polis yetkilileri ise, "Dosya kapanmıştır. İşverenin uygulaması hem şoföre hem de diğer insanlara yeterli dersi veriyor" ifadesini kullandı.



