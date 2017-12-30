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Yavru Fili Kurtardı, Kahraman Oldu

Yavru Fili Kurtardı, Kahraman Oldu

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:08
Yavru Fili Kurtardı, Kahraman Oldu
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Hindistan'da bir orman görevlisi annesinden ayrı kalıp bir çukura düşen yavru fili kurtararak övgü topladı.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Mettupalayam bölgesinde bir orman görevlisi, annesinden ayrı kalıp bir çukurun içine düşen yavru fili kurtardı. Kendisinden daha ağır olan yavru filin bulunmasından önce diğer orman yetkililerinin kendisini aramasıyla ormana giden 28 yaşındaki Palanichamy Sarathkumar, “Buradaki arkadaşlarımdan biri yetişkin bir dişi filin yolu tıkadığını söyledi. Filin havai fişeklerle dikkatini dağıtarak yoldan çekilmesini sağladık ve sonra da bölgede daha fazla fil olup olmadığını öğrenmek için ormanı aramaya başladık. Yavru fili bir çukurun içinde korkmuş ve kafası karışık olarak buldum. En başta onu kaldırabileceğimi düşünmüyordum fakat o andaki adrenalinle fili kaldırdım” dedi.

Yavru fili bulduktan sonra diğer yetişkin dişi filin rahatsızlık sebebini anlayan Sarathkumar ve iş arkadaşları, yürüyemeyecek kadar yorgun düşen yavru fili ormana, annesinin yanına götürdü. Sarathkumar, “Yavru fili annesine kavuşturabilmek için yolun karşı tarafına taşımaya karar verdik fakat hala saldırılma ihtimali olduğu için fili tek başıma taşıdım” dedi.

Fili 50 metre kadar taşıdıktan sonra ormandaki bir su kenarına bırakan Sarathkumar, annenin insanların varlıklarını hissettiği için gelmediğini tahmin etti ve bu yüzden bölgeden ayrıldığını söyledi. Ertesi gün aynı su kenarına gittiğini söyleyen Sarathkumar yavru fili göremediğini fakat yavrunun ayak izlerinin yanında büyük başka bir filin ayak izlerine de rastladığını söyledi. 

Son Güncelleme: 30.12.2017 23:14
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