Yaşlı Kadını Ezerek Öldürdü

Tayland’ın tatil beldesi olan Hua Hin’deki Kaeng Krachan Ulusal Park’ı bölgesinde yaşlı bir kadın yabani bir fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Poonsub Noknuam (65) Kaen Krachan Ulusal Park’ı civarında uğradığı fil saldırısında kocasının gözleri önünde can verdi.



Yaşlı kadının kocası Chaluay Noknuam (67) polise verdiği ifadede karısıyla birlikte motorsiklet üzerinde bir kamyonun arkasında seyir halindeyken çalılıkların arasından koca bir filin yola çıkmasıyla kamyonun durduğunu, kendilerininde motorsikletle kamyonun arkasına saklandıklarını söyledi.



Ancak bir anda koşmaya başlayan fil yaşlı çifte hortumuyla vurdu ve onları yola savurdu. Ardından yaşlı kadının üstüne çıkıp onu acımasızca ezerken, kocası da etraftaki insanlardan gözyaşları içinde yardım istedi. Çevredekiler yetişip fili uzaklaştırdı ama yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.