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Yaşını duyan şaşırıyor, büyükanne olduğuna kimse inanamıyor!

ABD'de görenlerin büyükanne olduğuna inanamadığı Alice Vasquez, genç görüntüsünü koruyabilmek için estetik operasyonlara 100 bin dolar harcadı.

Yaşını duyan şaşırıyor, büyükanne olduğuna kimse inanamıyor!

ABD'de görenlerin büyükanne olduğuna inanamadığı Alice Vasquez, genç görüntüsünü koruyabilmek için estetik operasyonlara 100 bin dolar harcadı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:45
Yaşını duyan şaşırıyor, büyükanne olduğuna kimse inanamıyor!

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Alice Vasquez, sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Yoga eğitmenliği yapan 39 yaşındaki Vasquez’i görenler, yaşını ve çocuk sahibi olduğunu duyunca şaşırıyor, büyükanne olduğunu öğrenenlerin ise şaşkınlığı ikiye katlanıyor.

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İngiltere’de yayınlanan Daily Star’a konuşan Vasquez, genç yaşta büyükanne olduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor. Instagram’ın en çekici büyükannesi olarak gösterilen Vasquez, “İlk çocuğumu 16 yaşında doğurdum. Çocuklarım da benim gibi erken yaşta aşkla tanıştı ve 20’li yaşlarda çocuk sahibi oldu. Bizi kardeş sanıyorlar” dedi.

Yeni tanıştığı insanların büyükanne olduğuna inanamadığını söyleyen Vasquez, “Büyükanne olduğumu öğrenince benimle daha fazla ilgileniyorlar. Daha fazla soru sormaya başlayıp tanımaya çalışıyorlar, bu da beni mutlu ediyor” diye konuştu.

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Vasquez görüntüsünü koruyabilmek için düzenli olarak spor yaptığını, bunun dışında estetik operasyonlara 100 bin dolar harcadığını belirtiyor.

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