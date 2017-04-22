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22 Nisan 2017 Cumartesi 12:02

Yaşamayacağını Bildiği Bebeğini Doğurdu; Pek Çok Kişinin Hayatını Kurtardı

Yaşamayacağını Bildiği Bebeğini Doğurdu; Pek Çok Kişinin Hayatını Kurtardı
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Yaşamayacağını Bildiği Bebeğini Doğurdu; Pek Çok Kişinin Hayatını Kurtardı

Aralık ayındaki rutin kontrolde çekilen ultrasonda, anne karnındaki bebeğin beyninin gelişmediği görüldü

ABD'de bir anne hiç yaşamayacağını bildiği halde bebeğini doğurdu, karnındaki bebeğinin beyninin gelişmediğini söyleyen doktorlar anne-babaya bir öneride bulundu. Bebeğin beyninin gelişmemesinin yanında diğer organlarının gelişeceğini böylelikle organlarının organ naklini bekleyen pek çok insanın hayatını kurtaracağını söyleyen doktorun teklifini kabul eden anne, kahraman ilan edildi.

Amerika'nın Oklahoma eyaletinde yaşayan Keri ve Royce Young çifti, hayatlarının en zor kararını verdi.Doktor çifte bir öneride bulunduAnne Keri Young 2016 yılında ikinci bebeğine hamile olduğunu öğrenen Keri Young, her anne gibi çocuğunu kucaklayacağı an için günleri saymaya başladı, ancak işler yolunda gitmedi. Aralık ayında gittiği rutin kontrolde çekilen ultrasonda, anne karnındaki bebeğin beyninin gelişmediği görüldü.

Haberi duyunca inanamayan çift, doktora neler olabileceğini sorduğunda kahreden gerçeği öğrendi:

Bebeğin yaşama şansı yoktu, doğsa bile 5 dakika ila 36 saat arası bir süre yaşayabilecekti. 3 yaşında bir oğlu olan çift, aldıkları haberle yıkıldı, bu arada bebeğin cinsiyeti de belli olmuştu; bir kız.

Doktor acılı çifte bir öneride bulundu, bu tamamen onların kararı olacaktı. Bebek anne karnında kalabildiği sürece kalacak ve diğer organları gelişecekti, böylelikle anne karnından alınır alınmaz organları ihtiyacı olanlara ulaştırılabilirdi.  Öneriyi duyduklarında şoke olan anne-baba daha sonra bu kararın mantıklı olduğunu düşündü ve doğacağı güne kadar bekledi. Hatta ona isim bile verdiler: Eva.40 haftanın sonunda beklenen gün geldi, Eva doğdu.4 kişilik mutlu aile tablosu yerine yalnızca bir kare ile buruk bir duyuru yapan anne Keri Young, yaşadığı süreçle ilgili anlatacağı çok şey olduğunu belirtti. Eva yaşayamadı ama ailesinin aldığı kararla ölmek üzere olan pek çok kişinin hayatını kurtarmış oldu.Kahraman olarak görülen anne ve bebeğin hikayesi ise paylaşım rekorları kırdı. 

 
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